Polícia estoura ponto de drogas e prende quatro homens

A prisão dos quatro homens aconteceu por volta das 15h, desta quarta-feira (20). A Polícia Militar, em Itaituba, divulgou os nomes de Eri Johnson Pereira Corrêa, Gildson Gabriel Guedes Galvão, os outros dois suspeitos não tiveram a identificação conhecida. O caso foi registrado na rua Décima Primeira esquina com a avenida João Pessoa, no bairro Bela Vista. Com informações do site Giro Portal.

De acordo com a polícia, uma guarnição em serviço foi acionada para averiguar uma denúncia de tráfico de entorpecentes em uma residência na Décima Primeira Rua. No local, Eri Johnson foi encontrado, segundo os militares, comercializando e consumindo entorpecentes. Na revista ao jovem, foi encontrada uma substância química similar à cocaína.

Pressionado, Eri Johnson disse à polícia que o dono da droga estava dentro do imóvel. O denunciado foi Gildson Gabriel, que teria admitido que os entorpecentes eram dele. Ainda segundo a polícia, os outros dois jovens presos foram conduzidos à Delegacia para explicar porque estavam no mesmo imóvel. "Eles estão no lugar errado e na hora errada", teriam afirmado os policiais.

No local foram encontrados uma imitação de arma de fogo, um relógio, dois aparelhos de telefones celulares Modelo Samsung; 74 gramas de uma substância similar à cocaína; 13 papelotes de substância similar à cocaína, dois papelotes com substância similar à maconha.

O Boletim de Ocorrência foi registrado na 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba.