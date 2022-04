Polícia encontra maconha dentro de ursinho de pelúcia, em Muaná. Um homem foi preso

Um homem foi preso na última quinta-feira, 21, em Muaná, na região do Marajó, por suspeita de tráfico de drogas. As drogas foram encontradas dentro de um ursinho de pelúcia.



Os policiais militares da 20ª Companhia Independente (20ªCIPM) chegaram até o acusado através de uma denúncia anônima. Na residência do homem, os agentes de segurança pública encontraram um bicho de pelúcia contendo 47,8 gramas de maconha. A quantidade seria suficiente para fabricar aproximadamente 150 porções para comercialização.



O suspeito e o avô dele, que também estava no local, foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Muaná, junto com a droga.