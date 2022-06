Polícia encontra corpo em uma fábrica de água mineral desativada em Terra Alta

O corpo de um homem foi encontrado pela polícia, na manhã desta sexta (10), em uma fábrica de água mineral desativada, na localidade de Vista Alegre, zona rural do município de Terra Alta, nordeste do Pará.

De acordo com o coronel Galhardo, do 5ºBatalhão de Polícia Militar, o corpo não foi identificado. O homem foi morto com um tiro na cabeça. “Ele aparenta ter entre 25 e 30 anos. O local onde ele foi encontrado é uma fábrica desativada. E chegamos até a ocorrência após denúncia anônima de alguém que ouviu uma movimentação estranha na fábrica”, contou.

O corpo foi encaminhado para o IML de Castanhal.