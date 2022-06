Em Juruti, moradores encontram corpo com ferimentos por arma de fogo

Na tarde desta quinta-feira (2), o corpo de Elieldon Souza Silva, mais conhecido como Pica-pau, foi encontrado por pessoas, no bairro Nova Conquista, no município do sudoeste do Pará. Com informações da página Plantão Juruti Web.

Moradores chamaram a Polícia Militar e informaram aos militares onde estava o corpo na área de mata da comunidade. A PM constatou que o homem tinha ferimentos a tiros. O achado foi informado aos órgãos da segurança pública, como a Delegacia de Polícia Civil.

A PC deve abrir inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Elieldon. Nas redes sociais da região de Juruti, as pessoas lamentam a morte violenta do rapaz e pedem paz para o município.

Algumas pessoas chegaram a levantar suspeitas sobre o comportamento do homem na comunidade, insinuando que ele praticava delitos, mas houve quem dissesse que, ainda assim, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém.