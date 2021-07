Polícia encontra avião com suspeita de transportar entorpecentes, em Acará

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) participou nesta sexta-feira (2) de uma ação conjunta com a Polícia Militar do Pará, que resultou na apreensão de uma aeronave que fazia a rota entre o Estado do Mato Grosso e o Pará, e é suspeita de transportar entorpecentes. Com informações da Agência Pará.

De acordo com a polícia, o pequeno avião foi encontrado sem o freio de pouso e danificado em uma pista clandestina no município de Acará, no nordeste do Pará. Os PMs fizeram buscas nas proximidades da área em que a aeronave foi encontrada e durante as rondas, dois suspeitos em um veículo tipo caminhonete foram avistados, mas fugiram em direção à mata.

Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, informou que a identificação do avião foi feita por meio de intercâmbio com a polícia do Mato Grosso e apoio do Graesp. Ela disse que no momento da abordagem a aeronave já estava na pista com o trem de pouso danificado. Algumas pessoas que estavam aguardando em um veículo foram vistas pelos policiais, mas saíram em direção à mata.

Equipes do Graesp, do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) e da Polícia Civil do Estado realizam rondas, tanto pelo ar quanto pelas estradas, para localizar os responsáveis pela aeronave.

A Polícia Civil do Estado presta apoio nas investigações para identificar os possíveis criminosos envolvidos no crime.