Polícia encontra 34 quilos de maconha escondidos em caminhonete, em Acará

Trinta e quatro tabletes de maconha, pesando um quilo cada, foram encontrados pela polícia dentro de um veículo, na Vila de Guarumã, distrito do município de Acará, no nordeste do Estado. A ação foi realizada nesta quarta-feira (14), por policiais militares que atuam no 31º Batalhão (31º BPM).

Equipes da PM foram acionadas após um acidente de trânsito entre dois veículos na Vila do Guarumã. No local, os policiais perceberam uma caminhonete trafegando em alta velocidade e seguindo em direção a um ramal. Os militares seguiram o veículo e o encontraram abandonado na estrada.

Ao realizarem a revista na caminhonete, os policiais encontraram 34 tabletes de maconha, do tipo prensada, escondidos nos pneus e portas. A droga foi apreendida e conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Acará. O proprietário do veículo não foi localizado.