Polícia descobre carro usado por criminosos em assaltos em Castanhal

A Guarda Civil Militar descobriu, nesta segunda-feira (21), na Agrovila do Cupiúba, em Castanhal, a área de mata em que criminosos escondiam um Volkswagen Golf de cor prata para realizar assaltos no município do nordeste do Pará. Com informações do site Alerta Geral Notícias.

Os guardas chegaram ao local porque moradores deram detalhes do modus-operandi dos homens que buscavam o carro durante o dia para os assaltos, e à noite, deixavam o carro no matagal.

Os agentes da segurança pública também descobriram que o carro havia sido roubado no bairro Cariri, de Castanhal, e logo providenciaram a devolução para o proprietário. A localização do carro foi feita por uma equipe da Guarda Civil Militar, após cerca de duas horas de buscas na Agrovila do Cupiúba, na área rural de Castanhal.

A ação contou com o apoio de agentes de viaturas que cobrem os bairros de Jaderlândia e, ainda, da Ronda Municipal de Motopatrulhamento. Foram realizados os procedimentos cabíveis para a devolução do carro ao verdadeiro dono e a polícia segue com as investigações para pegar os autores do roubo e dos demais assaltos relatados.