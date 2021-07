Polícia de Novo Repartimento prende três e apreende 3 mil pés de maconha

A Polícia Civil de Novo Repartimento, no Sudeste Paraense, encontrou uma plantação com cerca de três mil pés de Cannabis sativa - planta de popularmente conhecida como maconha, cujo cultivo é ilegal no Brasil - na tarde desta quarta-feira, 28, durante a Operação Dom Quixote. Além das plantas, três pessoas foram detidas por tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

Segundo o delegado Ricardo Vieira, há dois meses o empreendimento ilegal era monitorado. Na tarde de ontem, a polícia recebeu a informação que havia uma grande quantidade d drogas já pronta para comercialização nessa plantação, que fica na zona rural de Novo Repartimento. Chegando lá, os agentes conseguiram prender os três suspeitos e apreender três armas de fogo com munição.

Oito sacas, com cerca de 70 quilos de maconha pronta para a venda foram encontradas, além das 3 mil mudas. Parte do material foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e o restante foi destruído na roça.