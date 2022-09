Polícia cumpre mandado de prisão contra acusado de estupro em Belém

Policiais civis da 1ª Seccional Urbana da Sacramenta cumpriram, nesta quinta-feira (22), em Belém, um mandado de prisão por sentença condenatória contra Dirceu Mendes dos Santos pelo crime de estupro. Após investigação, os agentes conseguiram descobrir o esconderijo do homem, onde passaram a ficar em campana.

No momento em que saía do local, Dirceu recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Seccional da Sacramenta, onde foram realizados os procedimentos cabíveis ao flagrante. Posteriormente, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, para ficar à disposição do Poder Judiciário.