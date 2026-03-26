Polícia Civil resgata égua abandonada em Ananindeua

A Delegacia de Proteção Animal (DEPA) resgatou uma égua abandonada em situação de maus-tratos na quarta-feira (25/3) em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O resgate ocorreu após denúncias de que o animal estava agonizando na Rua 5, do Conjunto Júlia Seffer, desde a última sexta-feira (20). Diante disso, os moradores da localidade solicitaram ajuda para o resgate da égua.

O animal foi resgatado pela equipe da DEPA, com o apoio dos moradores da comunidade e da equipe do Projeto Carroceiro da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), para onde o animal foi levado. A égua passará também por atendimento veterinário no Projeto.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e responsabilizar autor do delito. Informações que ajudem na apuração dos fatos podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

Projeto carroceiro

O Projeto Carroceiro, desde 2003, realiza o atendimento veterinário clínico, cirúrgico e de reabilitação psicológica em equinos utilizados no trabalho de tração, vítimas de maus tratos e animais apreendidos pelos órgãos de fiscalização ou encaminhados pelos próprios carroceiros. No projeto, são atendidos cerca de 20 animais todos os meses, sem contar com as ações itinerantes dos bairros.