Polícia Civil recupera, em Belém, 500 metros de cabos de fibra ótica furtados de empresa

Policiais civis recuperaram cerca de 500 metros de cabos de fibra ótica e provedores que haviam sido furtados de uma empresa de telecomunicações. A ação ocorreu durante a “Operação Telecom”, deflagrada, nesta segunda-feira (14), em Belém, pela Diretoria de Polícia Metropolitana, com a participação efetiva de agentes da 1ª Seccional Urbana da Sacramenta.

O objetivo foi desarticular as ações criminosas de furto qualificado e receptação qualificada na região metropolitana de Belém. Durante a ação, um homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada e está à disposição da Justiça. “Estamos intensificando as ações para combater essa prática criminosa que vem prejudicando as empresas de telecomunicação e os clientes”, disse o delegado Arthur Nobre, titular da 1ª Seccional Urbana da Sacramenta, em Belém.

Segundo a Polícia Civil, representantes de empresas de telefonia procuraram a Seccional da Sacramenta para relatar que várias baterias, cabos, provedores, módulos foram furtados e estariam sendo utilizados em provedores clandestinos de internet.

Os investigadores iniciaram as diligências e conseguiram recuperar grande parte do material e identificar os envolvidos no esquema criminoso. Ao todo, foram recuperados cerca de R$ 50 mil em material. Estima-se que o prejuízo causado por esses provedores e operadoras gira em torno de R$ 150 mil anuais. As investigações continuam para identificar e prender outros suspeitos.