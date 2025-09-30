Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Polícia Civil realiza duas prisões por tráfico de drogas e apreensões em Belém

A operação teve como objetivo coibir ações de tráfico de drogas e ataques contra agentes de segurança

Agência Pará

A Polícia Civil do Pará, através da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), deflagrou na manhã desta terça-feira (30) a “Operação Rota Cruzada”, com o apoio operacional da Polícia Civil de Santa Catarina, Polícia Civil do Rio de Janeiro e Polícia Militar do Pará. A ação teve como objetivo coibir ações de suspeitos de integrar uma facção criminosa responsável por realizar transporte interestadual de entorpecentes e de praticar ataques contra agentes de segurança pública.

As investigações começaram no último mês e tinham como objetivo localizar um suspeito de ser liderança de uma organização criminosa no bairro do Jurunas, em Belém. “As investigações revelaram que o suspeito, evadido do sistema prisional paraense, estaria foragido da Justiça em uma residência na Região Metropolitana de Florianópolis, de onde recentemente, havia ordenado o homicídio de um agente de segurança na próxima semana”, explicou Augusto Potiguar, diretor da DRCO. 

Ainda segundo as investigações, o suspeito também seria responsável por enviar entorpecentes do estado de Santa Catarina para a Região Metropolitana de Belém (RMB). Após troca de informações entre as Polícias Civis do Pará e de Santa Catarina, foi realizada diligência no estado sulista para dar cumprimento ao mandado de prisão contra o suspeito, que reagiu à abordagem policial e foi neutralizado. Com ele foi apreendida uma arma de fogo.

Apreensão 

Nesta terça-feira (30), equipes da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas conseguiram interceptar uma carga de entorpecentes no bairro do Castanheira, na capital paraense. Ao total, foram apreendidos 117 tabletes de maconha que chegaram ao Pará a mando do suspeito. 

“Além dos entorpecentes, foi realizada a prisão em flagrante de dois suspeitos por tráfico de drogas, que estavam habituados a realizar o transporte de drogas para o Pará”, explicou Breno Ruffeil, titular da DRFC. Ainda segundo o delegado, a operação é mais um exemplo de êxito no combate à criminalidade. “É importante frisar que essa é mais uma operação exitosa, efetuada pela unidade, na identificação e prisão de faccionados ocupantes dos mais diversos cargos”, explicou. 

A operação também contou com a apreensão de diversos aparelhos celulares em posse dos investigados. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça.

Polícia
