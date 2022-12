Polícia Civil procura suspeito de atear fogo na esposa e amiga dela em Parauapebas

A Polícia Civil de Parauapebas, no sudeste do Pará, está à procura de Raimundo Nonato dos Santos, conhecido como “Da Noite”, por suspeita de ter ateado fogo contra a esposa, identificada como Edinalda Maria da Conceição – a “Gordinha” – e Sônia Maria Vieira, uma amiga da mulher. O crime ocorreu na noite da última segunda-feira (5), em uma residência no assentamento Recanto da Serra, nas proximidades do Bairro Tropical. Com informações do site Correio de Carajás.

Uma testemunha, que preferiu não se identificar, informou que o casal estava na chácara assistindo ao jogo da seleção brasileira, quando o homem jogou álcool em cima da companheira e ateou fogo com um isqueiro. Sônia tentou apagar as chamas e acabou se queimando por também estar com álcool em seu corpo.

As vítimas gritaram por socorro, mas não receberam qualquer resposta e tiveram que se defender de Raimundo, que ainda tentou atacar a mulher com uma faca de cozinha. A testemunha afirmou que chegou a defender as mulheres com um pedaço de pau, que utilizou para bater na mão do agressor.

Foi então que o agressor desistiu do ataque e saiu do local, mas trancou as vítimas dentro da casa. Um vizinho teria ajudado a abrir a porta, o que possibilitou a testemunha levar, de carro, as vítimas ao Hospital Geral de Parauapebas (HGP).

Ainda de acordo com a testemunha, depois de cometer o crime, Raimundo saiu sorrindo, afirmando que voltaria para atear fogo em tudo e dar fim à vida de Edinalda. O crime teria sido motivado por ciúmes, contou a testemunha, que teme pela volta do suposto agressor.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), que busca pelo paradeiro do suspeito. Edinalda está em estado grave de saúde, com 75% do corpo queimado. Ela deverá ser transferida do HGP para Belém. Sônia, por sua vez, encontra-se estável.