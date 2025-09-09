Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Polícia Civil prende suspeito de ataque a tiros contra academia em Belém

O suspeito deve responder pelos crimes de integração a organização criminosa, extorsão majorada e disparo de arma de fogo

O Liberal
fonte

Os mandados foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado, após parecer favorável do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPPA). (Divulgação)

A Polícia Civil do Pará cumpriu, nesta terça-feira (9), mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra Andrey Jorge Mesquita Lima, conhecido como “Andreyzinho”, apontado como integrante de uma facção criminosa com atuação em Belém.

A operação foi realizada no bairro da Cabanagem, pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP). O investigado é suspeito de participar do ataque a tiros contra uma academia, localizada no bairro do Mangueirão, ocorrido na madrugada de 26 de junho deste ano.

Segundo as investigações, o crime teria sido motivado pela recusa da vítima em pagar valores referentes à chamada “taxa do crime”, exigida por integrantes da facção Comando Vermelho.

Os mandados foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado, após parecer favorável do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPPA).

De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos na prática de extorsão contra comerciantes e empresários da Região Metropolitana de Belém e em outras cidades do Pará.

O suspeito deve responder pelos crimes de integração a organização criminosa, extorsão majorada e disparo de arma de fogo.

