Polícia Civil prende nove investigados por crimes contra crianças e adolescentes em Belém

Desde o início deste ano até o mês de abril, nove homens foram presos pela Polícia Civil investigados pela prática de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Todos os suspeitos estão à disposição da Justiça. A prisão mais recente ocorreu nesta terça-feira (11), no bairro Pratinha II, em Belém, durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva. Um padrasto foi capturado suspeito de estuprar a enteada de 12 anos.

Segundo as investigações da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA-CPC), os abusos sexuais ocorriam desde que a vítima tinha 10 anos de idade. Além disso, também é citado em outro caso estupro de vulnerável contra sua outra enteada, quando ela tinha 10 anos de idade.

A “Operação Children” tem o objetivo de dar cumprimento a mandados de prisão preventiva contra investigados por crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes, na Região Metropolitana de Belém.

“Estamos realizando diversas investigações para responsabilizar criminalmente os investigados por violência sexual contra crianças e adolescentes. Em grande parte dos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, o abusador é o pai, um tio, um irmão ou outro parente que mora na mesma casa da vítima. É preciso ter atenção e ao perceber qualquer suspeita, procurar ajudar com a rede de proteção ou a Polícia Civil”, pontuou a delegada Daniela Ambrósio, da DEACA CPC.

Ainda na semana passada, outro homem também foi preso no pelo mesmo crime. De acordo com inquérito do caso, ela havia praticado o abuso contra a filha de 11 anos de idade no mês de dezembro de 2022.

"Com a coleta de provas e indícios de autoria e materialidade, as autoridades policiais representaram pelas medidas cautelares de prisão preventiva, que foram deferidas e cumpridas. Outras diligências estão sendo realizadas para prender outros suspeitos", complementou a delegada Daniela Ambrósio.

Os presos, após receberem voz de prisão, foram encaminhados para unidade policial para procedimentos cabíveis, em seguida, levados para realização de exame de corpo de delito e conduzidos para a Central de Triagem da Marambaia, onde estão à disposição da Justiça.

Atendimento

A sede da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente (DEACA-CPC) é uma unidade da Polícia Civil integrada à sede do Centro de Polícia Científica do Estado do Pará, que fica localizada na Rodovia Transmangueirão, SN, no bairro do Bengui, em Belém.

Denúncias

É dever de todo o cidadão formalizar denúncia ao tomar conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente. A PCPA solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos e investigações de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas via telefone e de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.