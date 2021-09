Polícia Civil prende no Ceará suspeitos de montarem falsas lotéricas em Belém e Ananindeua

A Polícia Civil do Pará deflagrou na manhã de hoje (02), nas cidades de Fortaleza, Beberibe e Horizonte, no Estado do Ceará, a “Operação Foco”, que já prendeu 5 pessoas por associação criminosa e estelionato.

Os presos são investigados por montar falsas Casas Lotéricas em Belém e Ananindeua, prejudicando dezenas de paraenses. Ao todo, 8 alvos foram identificados. Operação em andamento.

Denúncias

A Polícia Civil do Pará recebeu várias denúncias em agosto sobre uma suposta falsa agência de pagamentos de boletos, localizada na avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá, em Belém. O estabelecimento já teria aplicado golpes contra inúmeras pessoas que procuravam a agência para efetuar pagamentos de contas de água, luz, telefone e internet.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do Guamá por várias possíveis vítimas e segue em investigação, para localizar os responsáveis, que podem ser enquadrados no crime de estelionato.

Segundo moradores das proximidades, o estabelecimento funcionou por cerca de um mês e, depois, fechou as portas, deixando prejuízo não só para os clientes. “Os funcionários foram vítimas também. Trabalharam um mês e não receberam. Minha intuição não falha. Eu bati o olho e vi que tinha algo de errado. Foi algo que abriu muito rápido. Era muita propaganda, muita facilidade nos serviços”, dizem os moradores.

Outras supostas vítimas da mesma rede da agência de pagamentos alegaram terem sofrido golpe. Desta vez, em Ananindeua, na Grande Belém. “Fiz o pagamento de um boleto na quarta-feira (4 de agosto) e ainda não tinha compensado na conta. Passei lá e vi o local fechado, fui à tarde e tive a surpresa de que era uma agência falsa, uma quadrilha de estelionatários. Várias pessoas lá na frente e outras indo para a delegacia registrar boletim de ocorrência”, detalhou uma possível vítima.