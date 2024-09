Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em Oeiras do Pará

Luiz Gonzaga de Oliveira Gomes foi preso pelo crime de tráfico de drogas, na cidade de Oeiras do Pará, nordeste do estado, no último sábado (21/9). Na residência do suspeito, foram apreendidos entorpecentes, celulares, além de outros materiais utilizados para a embalagem e comercialização das drogas. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da delegacia do município, após o recebimento de denúncia anônima. Uma pessoa procurou a polícia para relatar supostas ameaças feitas pelo suspeito e seus comparsas, que seriam integrantes de uma facção criminosa.

Segundo a polícia, a pessoa que denunciou já havia sido presa anteriormente por violação de domicílio e porte ilegal de arma de fogo. Durante seu depoimento, a vítima das supostas ameaças afirmou que Luiz Gonzaga e seus comparsas teriam lhe perseguido, armados com pedaços de madeira, um terçado e uma faca, para cobrar uma dívida relacionada ao tráfico de entorpecentes.

Com base nessas informações, uma equipe policial foi enviada à passagem Alegria, no bairro Marituba, onde morava Luiz Gonzaga. No momento em que os policiais chegaram, ele estava em frente à sua residência e, ao avistar a viatura, tentou fugir, mas, foi rapidamente contido pelos agentes. Questionado sobre a tentativa de fuga, Luiz alegou ter se assustado com a chegada da polícia.

A polícia fez uma busca no imóvel e encontrou uma faca e um terçado, que teriam sido usados para ameaçar o denunciante na noite anterior. Durante uma inspeção mais detalhada, os policiais também apreenderam materiais relacionados ao tráfico de drogas, como uma balança de precisão, embalagens, quatro celulares, trinta papelotes de substância análoga ao “skank”, conhecida como “supermaconha”, e quatorze papelotes de substância semelhante ao “crack”.

Diante das evidências, Luiz Gonzaga foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia de Oeiras para os procedimentos legais. Ele responderá por tráfico de drogas, de acordo com o artigo 33 da Lei 11.343/2006. O caso segue em investigação para identificar outros envolvidos na ação criminosa.