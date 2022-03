Polícia Civil prende, em Paragominas, homem acusado de falsificar documentos públicos

Policiais civis da Delegacia de Paragominas, no sudeste do Pará, prenderam um homem pelo crime de falsificação de documentos públicos em concurso material. O mandado de prisão foi cumprido neste sábado (26). No total, mais cinco pessoas serão indiciadas pelo crime de uso de documento falso.

Segundo a Polícia Civil, o acusado mantinha um esquema de falsificação de atestados médicos das redes públicas municipais e estaduais. No momento da prisão, os agentes apreenderam o material utilizado para a falsificação, como computador, notebook, agendas, maquinistas e cartão, e outros.

Após a apreensão dos materiais, foram encontrados, no armazenamento dos computadores, diversos arquivos com modelos dos atestados médicos, anotações com as falsificações das assinaturas dos médicos vinculados ao sistema público de saúde. Após os procedimentos cabíveis, o homem já está à disposição da Justiça. E o material apreendido passará por perícia.