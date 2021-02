Polícia Civil prende, em Ananindeua, paranaense que extorquia mulheres pelo Facebook

A equipe do delegado Marcos Antônio Duarte, da Seccional Urbana de São Brás, prendeu nesta quinta-feira (18) Edilson Eugênio da Silva, de 33 anos de idade, o paranaense que extorquia mulheres na Região Metropolitana de Belém através da rede social Facebook, na internet. O homem foi preso em flagrante num shopping center na BR-316 no momento em que extorquia mais mil reais de uma vítima e pode pegar de quatro a 10 anos de prisão.

Na internet, o paranaense da cidade de Goioerê usava o nome falso de João Henrique, dizia ser policial em missão secreta no Pará. A partir do momento que ele conquistava a confiança das mulheres, com quem mantinha relacionamentos afetivos virtuais, mas em alguns casos, também presenciais, ele passava a exigir dinheiro, cartão de crédito e até o carro sob ameaça de violência e até de sentença de morte.

"Ele é frio e agressivo", definiu o delegado Marcos Antônio sobre o perfil comportamental do achacador. O delegado informou que há 30 dias, agentes investigavam o acusado. Já há registros de três vítimas que compareceram à Seccional de São Brás para denunciá-lo.

O delegado informou que Edilson Eugênio se aproximava das mulheres pelo Facebook. "Ele começava o namoro e também a pedir dinheiro emprestado, não pagava, pegava também cartão de crédito. Contava uma história que estava devendo, precisava pagar alguém e assim ele ia levando e obtendo dinheiro, quando a vítima começava a suspeitar dele, e parava de dar dinheiro, então, ele passava a ameaçar", contou o delegado.

A polícia tem em mãos mensagens trocadas, via o aplicativo WhatsApp, entre uma vítima e o achacador. Em dado momento, a vítima diz que vai levar o dinheiro solicitado ao hotel em que ele mora, mas o vigarista logo encerra o diálogo dizendo que depois conversa melhor porque tem de pegar serviço. Em um outro trecho do diálogo, Edilson Eugênio diz literalmente: "Não colocou e aí vem com joguinho, é pra por na conta até meio-dia. Quero comprovante de depósito, vai me conhecer de verdade, não tô sozinho não'', diz ele e posta uma foto com uma pistola na mão.

O delegado informou que, em geral, Edilson Eugênio buscava mulheres maduras com renda e sem compromissos afetivos. "Ele marcava encontros em motéis, pequenos hotéis aqui mesmo do bairro de São Brás e, principalmente, em um shopping da BR-316. Hoje, mais uma vez nossa equipe se posicionou e o abordou no shopping, no momento em que ele extorquia mil reais de mais uma mulher. Ele estava inclusive com a identidade falsa. Já tínhamos inquérito aberto contra ele. Agora, está sendo autuado em flagrante".

A polícia já sabe que o vigarista passou pelos estados de Roraima e Amazonas, e já estava há alguns meses no Pará, onde passou por Castanhal, e no momento, morava em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. O crime de extorsão praticado pelo acusado prevê pena de quatro a 10 anos de reclusão.