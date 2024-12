Polícia Civil espera ouvir novas vítimas de mulher que dopava adversários do beach tennis

A Polícia Civil espera que entre cinco a seis possíveis vítimas da mulher suspeita de dopar adversários de beach tennis em Belém se apresentem para oitivas na próxima sexta-feira (13/12), na Divisão de Operações Especiais (DIOE), para prestar depoimentos.

"Já identificamos essas possíveis novas vítimas. Eles tem que confirmar o caso, tem o direito de comparecer na delegacia e fazer a ocorrência", explicou o delegado Yuri Vilanova.

O material suspeito apreendido no último sábado (07/12), em um evento no bairro do Umarizal já foi encaminhado para análise do Centro de Perícia. O resultado do exame deve ser divulgado entre 5 a 10 dias.

A mulher é suspeita de manipular as bebidas das adversárias com drogas para vencer as partidas. No último sábado (07), ela teria sido flagrada colocando algo no copo de uma adversária. Algumas jovens apresentaram sintomas como arritmia, tontura, mal-estar e enjoos, após ingerirem água em copos manipulados pela suspeita. Algumas chegaram a desistir das partidas por não terem condições, o que era registrado como 'Desistência médica', o termo técnico no beach tennis.

Uma das jogadoras teria sido levada pelo marido para o hospital com suspeita de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em razão do estado debilitado que apresentou após ingerir água, cujo próprio copo foi usado pela suspeita. As ocorrências estariam ligadas aos dias e horários em que a suspeita também disputava os jogos.