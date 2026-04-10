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Polícia

Polícia Civil investiga morte de jovem durante intervenção policial em Capitão Poço

Segundo os relatos iniciais, o jovem teria sido baleado durante um surto.

O Liberal
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Imagem meramente ilustrativa (Reprodução)

A Polícia Civil investiga a morte de um jovem chamado Lucas Torres, ocorrida na tarde de quinta-feira (9), durante um acionamento policial na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Capitão Poço, no nordeste do Pará. Segundo os relatos iniciais, o jovem teria sido baleado durante um surto.

“A Delegacia de Capitão Poço apura as circunstâncias da morte. A arma do agente foi apreendida. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

Os relatos de testemunhas são de que Lucas, que trabalhava como barbeiro, deu entrada na unidade de saúde apresentando um suposto quadro de surto. Conforme informações iniciais, durante o atendimento ele teria se tornado agressivo, quebrado objetos e causado tensão entre funcionários e pessoas que estavam no local. A versão foi confirmada pela Polícia Militar.

“A Polícia Militar informa que foi acionada pela diretora da Unidade de Saúde de Capitão Poço para atender a uma ocorrência envolvendo um homem em surto. De acordo com as informações, o indivíduo causou danos ao patrimônio da unidade e agrediu funcionários. No local, os policiais tentaram estabelecer diálogo, porém o homem reagiu de forma violenta, chegando a agredir um dos agentes e a tentar tomar a arma de outro. Diante da situação, foram efetuados disparos para contê-lo. Uma equipe de saúde prestou atendimento imediato, mas o homem não resistiu”, detalhou a nota da PM.

Ainda segundo a PM, os policiais envolvidos compareceram à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais cabíveis. “A arma de um dos agentes foi entregue à autoridade policial”, comunicou.

Nas redes sociais a família do jovem questiona a ação dos agentes e pede que o caso seja apurado com rigor. O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias da ação policial.

 

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