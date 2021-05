Polícia Civil investiga ligação de naufrágio com roubo de embarcação em Salinas

A Polícia Civil do Pará investiga o naufrágio de uma embarcação de pequeno porte que teria saído da cidade de Vigia com destino a Salinas, no nordeste paraense, na tarde da última segunda-feira (17). Segundo informações repassadas às autoridades, um homem, que não teve identidade revelada, teria roubado a embarcação e fugido nela, quando bateu em um banco de areia e afundou, no rio Gamboa.

Um vídeo feito por pescadores que ajudaram a resgatar o suspeito mostram o momento em que duas outras embarcações tentam rebocar o barco adernado.

Dos quatro ocupantes da embarcação, três continuam desaparecidos. O Corpo de Bombeiros e a Capitania dos Portos realizam buscas pela área na tentativa de encontrar possíveis sobreviventes ou resgatar seus corpos. De acordo com a Polícia Civil, somente após o fim das investigações será possível afirmar se a denúncia de roubo da embarcação procede ou não.