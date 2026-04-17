Polícia Civil investiga denúncias de assédio sexual em escola estadual de Outeiro

A Polícia Civil do Pará abriu investigação para apurar denúncias de assédio sexual envolvendo professores da Escola Estadual Brasília, localizada no distrito de Outeiro, em Belém. O caso está sob sigilo e é conduzido pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) do Mangueirão.

As denúncias vieram à tona após repercussão nas redes sociais, levantadas pelo ativista João do Clima, e levaram a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) a adotar medidas administrativas imediatas. A pasta determinou o afastamento dos profissionais citados enquanto as apurações seguem em andamento.

De acordo com a Seduc, foi instaurado um procedimento interno para investigar relatos de toques inadequados e intimidação contra alunas dentro da unidade escolar. Em nota, o órgão afirmou repudiar “com veemência qualquer forma de violência e assédio sexual” e garantiu rigor na condução do caso.

Além da investigação policial e administrativa, o Conselho Tutelar de Outeiro também foi acionado e acompanha a situação, adotando as medidas cabíveis para proteção das possíveis vítimas.

Como o caso ainda está em fase inicial de apuração, as autoridades destacam que não há divulgação de nomes ou detalhes que possam comprometer o devido processo legal. Os investigados têm direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme previsto na legislação brasileira.

A Polícia Civil segue com diligências para esclarecer os fatos e identificar eventuais responsabilidades. "A Polícia Civil informa que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) do Mangueirão”, informou em nota.