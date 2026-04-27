Polícia Civil investiga atropelamento de criança dentro de condomínio de Ananindeua

A Polícia Civil investiga o atropelamento de uma criança de 12 anos ocorrido no último domingo (26), dentro do condomínio Neo Fiori, localizado na avenida Mário Covas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a condutora atinge a vítima, que estava em uma bicicleta.

De acordo com relatos de moradores do local, a criança sofreu fratura em uma das pernas. Ela foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhada a uma unidade hospitalar, onde passou por imobilização do membro. Segundo a mãe, a vítima teve fratura na tíbia esquerda e deve passar por procedimento cirúrgico nesta segunda-feira (27).

Informações preliminares apontam que a motorista estaria em alta velocidade (para o permitido dentro do condomínio) e com suspeita de embriaguez. Ela teria se recusado a realizar o teste do bafômetro. O caso ocorreu em um momento em que diversas crianças brincavam na área de lazer do condomínio, o que gerou revolta entre moradores.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi apresentada pela Polícia Militar na Seccional da Cidade Nova, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal no trânsito, após a recusa da condutora em realizar o teste do etilômetro. A condutora assinou um Termo de Compromisso de Comparecimento à Justiça. A investigação segue em andamento para apurar as circunstâncias do caso.