Abandono de cachorro mobiliza moradores da Brás de Aguiar

O abandono de um cachorro de grande porte na avenida Brás de Aguiar, no bairro de Nazaré, em Belém, na tarde desta segunda-feira (27), mobilizou moradores e trabalhadores da localidade. O cachorro dócil, que parecia ser da raça dogue alemão, estava muito debilitado, praticamente sem forças para ficar em pé. Após mais de quatro horas sem resposta do poder público municipal e estadual, mesmo com várias tentativas de denúncias aos órgãos competentes, a população se reuniu para levar o animal para uma clínica particular.

A moradora de um prédio da Brás de Aguiar, Ester Matos, avaliou a situação como uma demonstração do descaso e da pouca assistência do poder público. "A situação é um pouco de descaso e pouca assistência, porque a prefeitura montou esses hospitais públicos para os animais, mas não é suficiente. Deveria haver uma campanha de conscientização, mas é muito grande o abandono e os maus-tratos. Todo mundo para quem perguntamos tem muitos bichos em casa", afirmou.

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Animal ( Sepda), informa que assim que tomou conhecimento do caso, se dirigiu ao local do abandono do cão, para tomar as devidas providências de cuidado e encaminhamento. Ainda no caminho, foi informada que o animal já foi resgatado por uma cuidadora e encaminhado a uma clínica veterinária.