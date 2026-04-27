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Polícia

Abandono de cachorro mobiliza moradores da Brás de Aguiar

Após várias horas sem auxílio do poder público, população desistiu de tentar

Vito Gemaque
fonte

Cachorro de grande porte abandonado na avenida Brás de Aguiar mobilizou a população para ajudar o animal nesta segunda-feira (27). (Cristino Martins / O Liberal)

O abandono de um cachorro de grande porte na avenida Brás de Aguiar, no bairro de Nazaré, em Belém, na tarde desta segunda-feira (27), mobilizou moradores e trabalhadores da localidade. O cachorro dócil, que parecia ser da raça dogue alemão, estava muito debilitado, praticamente sem forças para ficar em pé. Após mais de quatro horas sem resposta do poder público municipal e estadual, mesmo com várias tentativas de denúncias aos órgãos competentes, a população se reuniu para levar o animal para uma clínica particular. 

A moradora de um prédio da Brás de Aguiar, Ester Matos, avaliou a situação como uma demonstração do descaso e da pouca assistência do poder público. "A situação é um pouco de descaso e pouca assistência, porque a prefeitura montou esses hospitais públicos para os animais, mas não é suficiente. Deveria haver uma campanha de conscientização, mas é muito grande o abandono e os maus-tratos. Todo mundo para quem perguntamos tem muitos bichos em casa", afirmou.

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Animal ( Sepda), informa que assim que tomou conhecimento do caso, se dirigiu ao local do abandono do cão, para tomar as devidas providências de cuidado e encaminhamento. Ainda no caminho, foi informada que o animal já foi resgatado por uma cuidadora e encaminhado a uma clínica veterinária.

 

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