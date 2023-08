Polícia investiga veterinário suspeito de filmar alunos dentro de banheiro de academia, em Belém

​Um médico veterinário está sendo investigado pela Polícia Civil do Pará (PCPA) por filmar alunos dentro do banheiro de uma academia de Belém. O episódio mais recente teria ocorrido na última quarta-feira (23). De acordo com informações que circulam nas redes sociais, a vítima estaria tomando banho, quando percebeu que estava sendo filmada. Saiu do banheiro e partiu para cima do suspeito, que conseguiu fugir, deixando para trás o aparelho celular. A investigação está sendo conduzida pela Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), que deverá ouvir o suspeito, já identificado, além de testemunhas, como informou a PCPA.

No ​celular, teriam sido encontradas gravações de vários outros alunos da academia. Os vídeos seriam todos do momento em que ​eles tomavam banho. Ainda de acordo com informações que circulam nas redes sociais, a vítima da última quarta-feira teria procurado​ a delegacia para denunciar o ocorrido.​

Por nota, a Polícia Civil informou que “a vítima prestou depoimento e que testemunhas também serão ouvidas. O suspeito foi identificado e será intimado.

O caso gerou revolta nas redes sociais. “Um verdadeiro absurdo”, “Tem tarado em todos os lugares”, “Nem consigo imaginar minha reação”, comentaram os internautas.