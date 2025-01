Polícia Civil investiga apedrejamento de loja de bebidas no bairro do Guamá, em Belém

A Polícia Civil investiga o caso de uma loja de bebidas localizada no bairro do Guamá, em Belém, apedrejado por dois homens. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (2/1), na Rua Epitácio Pessoa, próximo à esquina da passagem Presidente Vargas. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

Uma câmera de segurança registrou o crime, ocorrido às 15h17, e o vídeo circulou nas redes sociais. Pelas imagens é possível ver dois homens, um deles vestindo uma regata vermelha e o outro de camisa azul e boné claro.

Eles andam pela calçada em direção ao estabelecimento segurando vários objetos nas mãos, que não são possíveis de identificar. Os homens jogam os artefatos na frente do local e depois vão embora correndo pela passagem Presidente Vargas.

Apesar do proprietário da loja não ter denunciado o caso à PC, a Seccional do Guamá tomou conhecimento do ocorrido e já está investigando o episódio e também tenta identificar os envolvidos. A Polícia Civil ressalta a importância da formalização da ocorrência para que os casos sejam devidamente apurados.

Até agora, as autoridades tratam a situação como crime de danos, que consiste em “destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia”, cconforme estabelecido pelo Código Penal brasileiro. A pena para este delito pode chegar de um a quatro anos de cadeia, e multa.

Ajude a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.