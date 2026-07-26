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CRIME

Polícia Civil identifica suspeito de matar jovem em Santarém

Imagens de câmeras de segurança ajudaram a Polícia Civil a identificar o suspeito

O Liberal

26 de julho de 2026 às 14:00

Edmara de Sousa Goes, de 22 anos, foi encontrada morta na manhã de sábado (25), em um terreno baldio no bairro Maracanã, em Santarém, no oeste do Pará

Edmara de Sousa Goes, de 22 anos, foi encontrada morta na manhã de sábado (25), em um terreno baldio no bairro Maracanã, em Santarém, no oeste do Pará ( Foto: Foto: Divulgação | Jornal O Impacto )

A Polícia Civil já identificou o suspeito de assassinar a jovem Edmara de Sousa Goes, de 22 anos, encontrada morta na manhã de sábado (25), em um terreno baldio no bairro Maracanã, em Santarém, no oeste do Pará. Ainda segundo a PC, equipes realizam diligências para localizar o suspeito envolvido no crime. O caso é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Santarém. Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

Moradora da Vila de Curuai, em Santarém, Edmara foi encontrada morta em um terreno baldio próximo a um condomínio residencial e a um shopping da cidade. No sábado (25), a Polícia Civil divulgou imagens do homem apontado como principal suspeito de envolvimento na morte da jovem. As gravações registradas na rua Jatobá mostram Edmara caminhando ao lado do suspeito por volta das 19h55 de sexta-feira (24).

Eles seguem em direção ao terreno baldio onde o corpo foi localizado na manhã seguinte. Em outra gravação obtida pelos investigadores, vítima e suspeito também aparecem caminhando abraçados pela mesma via.

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Extrema violência

Segundo as primeiras informações da investigação, a mulher estava sem roupas e apresentava sinais de extrema violência. Ela tinha graves ferimentos na cabeça, possivelmente provocados por um objeto contundente, além de lesões em outras partes do corpo. A causa da morte será confirmada após os exames da Polícia Científica. A vítima possuía uma tatuagem de grande dimensão no braço direito, característica que auxiliou na identificação. Moradores da área informaram à polícia que não ouviram pedidos de socorro nem perceberam qualquer movimentação incomum durante a noite.

As investigações avançaram rapidamente após o crime. Em poucas horas de diligências, equipes da Polícia Civil tiveram acesso e analisaram imagens de câmeras de videomonitoramento instaladas na região. O material permitiu aos investigadores reconstituir com precisão o trajeto percorrido pela vítima e pelo suspeito até instantes antes de chegarem ao local do crime. A partir do rastreamento das imagens, a polícia identificou o principal suspeito. Suspeita-se que seja um adolescente. Segundo a Polícia Civil, familiares dele confirmaram sua identidade ao analisarem as gravações. Além disso, foram localizadas peças de roupas do adolescente com manchas de sangue.

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