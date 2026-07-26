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VIOLÊNCIA

Em circunstâncias ainda desconhecidas, homem é morto a tiros em Castanhal

Suspeitos fugiram em um carro vermelho após o crime

O Liberal

26 de julho de 2026 às 11:10

Modificado em 26 de julho de 2026 às 11:39

Um homem foi morto a tiros no município de Castanhal, no nordeste do Pará, na noite de sábado (25)

Um homem foi morto a tiros no município de Castanhal, no nordeste do Pará, na noite de sábado (25) ( Foto: Foto: Divulgação )

Um homem foi morto a tiros no município de Castanhal, no nordeste do Pará, na noite de sábado (25). A vítima foi identificada como Marcos Antônio Correa da Silva, de idade não revelada. O crime ocorreu na travessa José Aniceto, no bairro Saudade 2.

A reportagem apurou que uma guarnição do 5º BPM, que estava na viatura 0510, foi acionada, por volta das 22h50, pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop), para apurar uma situação de tentativa de homicídio no bairro Saudade 2. No local, uma equipe do Corpo de Bombeiros constatou a morte da vítima. As circunstâncias do homicídio ainda são desconhecidas.

Policiais militares receberam informações de que os suspeitos do crime fugiram em um veículo Gol Vermelho, no sentido rua da Piçarreira. A guarnição ficou no local até a chegada dos peritos criminais. Em seguida, houve a remoção do corpo da vítima.

Em nota, a Polícia Civil informa que a Delegacia de Castanhal investiga o homicídio. Perícias foram solicitadas. Informações que auxiliem nas buscas pelos suspeitos podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido. 

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