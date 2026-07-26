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ILEGAL

PF fecha garimpo ilegal e prende dois homens, no Pará

Os danos socioambientais decorrentes da atividade garimpeira ilegal foram avaliados em cerca de R$ 13 milhões

O Liberal

26 de julho de 2026 às 10:12

A área onde funcionava o garimpo ilegal fica em uma gleba federal, caracterizando a exploração irregular de recursos minerais em terras pertencentes à União, segundo a PF

A área onde funcionava o garimpo ilegal fica em uma gleba federal, caracterizando a exploração irregular de recursos minerais em terras pertencentes à União, segundo a PF ( Foto: Foto: PF no Pará )

A Polícia Federal fechou um garimpo ilegal no município de Jacareacanga, no sudoeste paraense. Durante a ação, realizada na sexta-feira (24), duas pessoas foram presas e foram apreendidos uma escavadeira, duas espingardas, mercúrio e uma caminhonete.

A área onde funcionava o garimpo ilegal fica em uma gleba federal, caracterizando a exploração irregular de recursos minerais em terras pertencentes à União. Os danos socioambientais decorrentes da atividade garimpeira ilegal foram avaliados em cerca de R$ 13 milhões, informou, ainda, a Comunicação Social da Polícia Federal no Pará.

Os homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, extração de recursos minerais sem autorização, uso irregular de mercúrio e usurpação de bens da União.

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