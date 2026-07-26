PF fecha garimpo ilegal e prende dois homens, no Pará

Os danos socioambientais decorrentes da atividade garimpeira ilegal foram avaliados em cerca de R$ 13 milhões

A área onde funcionava o garimpo ilegal fica em uma gleba federal, caracterizando a exploração irregular de recursos minerais em terras pertencentes à União, segundo a PF ( Foto: Foto: PF no Pará )

A Polícia Federal fechou um garimpo ilegal no município de Jacareacanga, no sudoeste paraense. Durante a ação, realizada na sexta-feira (24), duas pessoas foram presas e foram apreendidos uma escavadeira, duas espingardas, mercúrio e uma caminhonete.

A área onde funcionava o garimpo ilegal fica em uma gleba federal, caracterizando a exploração irregular de recursos minerais em terras pertencentes à União. Os danos socioambientais decorrentes da atividade garimpeira ilegal foram avaliados em cerca de R$ 13 milhões, informou, ainda, a Comunicação Social da Polícia Federal no Pará.