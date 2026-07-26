pf fecha garimpo ilegal e prende dois homens, no pará

A Polícia Federal fechou um garimpo ilegal no município de Jacareacanga, no sudoeste paraense. Durante a ação, realizada na sexta-feira (24), duas pessoas foram presas e foram apreendidos uma escavadeira, duas espingardas, mercúrio e uma caminhonete.
A área onde funcionava o garimpo ilegal fica em uma gleba federal, caracterizando a exploração irregular de recursos minerais em terras pertencentes à União. Os danos socioambientais decorrentes da atividade garimpeira ilegal foram avaliados em cerca de R$ 13 milhões, informou, ainda, a Comunicação Social da Polícia Federal no Pará.
Os homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, extração de recursos minerais sem autorização, uso irregular de mercúrio e usurpação de bens da União.