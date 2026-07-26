Homem é morto a tiros em Rondon do Pará

Segundo as primeiras informações, o autor dos disparos fugiu em uma moto

A Polícia Militar foi acionada, mas o homem já estava morto, em Rondon do Pará ( Foto: Foto: Arquivo O Liberal (Imagem Ilustrativa) )

Um homem foi morto a tiros, na tarde de sábado (25), no município de Rondon do Pará, no sudeste do Estado. O crime ocorreu na rua Mariano Rocha, no bairro Novo Horizonte. A Polícia Militar foi acionada por volta das 13 horas. Mas, ao chegar ao local, o homem já estava morto.

As primeiras informações indicam que foram ouvidos pelo menos dois disparos de arma de fogo. A suspeita inicial é que o autor dos disparos fugiu em uma motocicleta. As circunstâncias do crime são desconhecidas.