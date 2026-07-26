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Homem é morto a tiros em Rondon do Pará

Segundo as primeiras informações, o autor dos disparos fugiu em uma moto

O Liberal

26 de julho de 2026 às 12:09

A Polícia Militar foi acionada, mas o homem já estava morto, em Rondon do Pará

A Polícia Militar foi acionada, mas o homem já estava morto, em Rondon do Pará ( Foto: Foto: Arquivo O Liberal (Imagem Ilustrativa) )

Um homem foi morto a tiros, na tarde de sábado (25), no município de Rondon do Pará, no sudeste do Estado. O crime ocorreu na rua Mariano Rocha, no bairro Novo Horizonte. A Polícia Militar foi acionada por volta das 13 horas. Mas, ao chegar ao local, o homem já estava morto.

As primeiras informações indicam que foram ouvidos pelo menos dois disparos de arma de fogo. A suspeita inicial é que o autor dos disparos fugiu em uma motocicleta. As circunstâncias do crime são desconhecidas.

Em nota, a Polícia Civil informa que equipes da Delegacia de Rondon do Pará realizam diligências para identificar a autoria e motivação do homicídio. Informações que ajudem na apuração do fato podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

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