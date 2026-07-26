homem é morto a tiros em rondon do pará

Um homem foi morto a tiros, na tarde de sábado (25), no município de Rondon do Pará, no sudeste do Estado. O crime ocorreu na rua Mariano Rocha, no bairro Novo Horizonte. A Polícia Militar foi acionada por volta das 13 horas. Mas, ao chegar ao local, o homem já estava morto.
As primeiras informações indicam que foram ouvidos pelo menos dois disparos de arma de fogo. A suspeita inicial é que o autor dos disparos fugiu em uma motocicleta. As circunstâncias do crime são desconhecidas.
Em nota, a Polícia Civil informa que equipes da Delegacia de Rondon do Pará realizam diligências para identificar a autoria e motivação do homicídio. Informações que ajudem na apuração do fato podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.