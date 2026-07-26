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ACIDENTE

Jovem fica gravemente ferido após saltar em motocicleta e bater a cabeça em Icoaraci

Vítima sofreu traumatismo craniano, permaneceu em coma e foi transferida em estado grave para UPA após o acidente

O Liberal

26 de julho de 2026 às 14:23

O acidente foi registrado por câmeras de segurança no entorno

O acidente foi registrado por câmeras de segurança no entorno ( Foto: Foto: Reprodução | R )

Um jovem identificado como Max Santos ficou gravemente ferido após sofrer um acidente de motocicleta na região da Soledade, entre a 4ª e a 5ª Rua, no distrito de Icoaraci, em Belém. O caso ocorreu na última sexta-feira (24) e os vídeos começaram a circular nas redes sociais neste fim de semana.

Após o acidente, ele foi socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde permaneceu em coma. Informações iniciais apontam que a vítima sofreu um traumatismo craniano.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Max tenta subir na motocicleta, perde o equilíbrio, cai e bate a cabeça no chão. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. 

Após a queda, o jovem ficou caído no chão, quando algumas pessoas que estavam no entorno perceberam a gravidade do acidente e foram ajudar o rapaz. Na redes sociais, chegou a circular a informação que a vítima havia morrido. No entanto, essa versão não foi confirmada oficialmente. 

Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre o estado de saúde atualizado da vítima. A reportagem solicitou mais informações à Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) e aguarda retorno.

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