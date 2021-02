Polícia Civil faz buscas por homem que assaltou loja em Belém

A Polícia Civil do Pará (PCPA) segue em buscas atrás de um homem acusado de assaltar uma loja, em Belém, capital paraense. A Polícia Civil, por meio da Central de Flagrantes de São Brás, recebeu a denúncia de um roubo com arma de fogo em uma loja, no bairro de Nazaré, na última quarta-feira (24).

Em ação imediata, foi possível a polícia identificar o homem, através de imagens do sistema interno de monitoramento do estabelecimento.

Ainda segundo a Polícia Civil, o investigado chegou ao local identificando-se como cliente e, em seguida, anunciou o assalto, obtendo êxito na ação. Durante o assalto ele levou camisas oficiais de times, dinheiro e um aparelho celular.

A partir das informações obtidas, os agentes analisam que existe possibilidade do suspeito estar cometendo outros delitos na área e realizam diligências para localizá-lo.

A Polícia Civil ressalta a importância de registros de ocorrências e denúncias através do disque denúncia 181, com ligação gratuita, para que criminosos sejam identificados e localizados.