Polícia Civil encontra imagens de pornografia infantojuvenil em celular de líder religioso

Após a prisão do advogado e curandeiro Paulo Paumgartten Sabino de Oliveira, de 68 anos, líder de um grupo religioso denominado Missão do Espírito Santo,. suspeito de cometer crimes de violação sexual contra clientes, a Polícia Civil constatou que havia conteúdo de pedefilia no aparelho de celular do idoso. O líder religioso foi preso em flagrante na sede da seita, em Marudá, distrito de Marapanim, no nordeste paraense. Segunda a PC, há registro de seis vítimas, entre elas, uma adolesxcente que estava no local e aparece no dispositivo móvel apreendido.

“Ele foi preso hoje e durante as investigações nós conseguimos arrecadar mais provas, constituir a materialidade, indícios de autorias, e representamos perante a Justiça mandato de busca e prisão. Ele foi preso em Marudá, em um sítio de propriedade dele, que também é sede da seita. Há seis vitimas.,uma delas é a adolescente que estava no local e que nós constatamos no dispositivo móvel do investigado”, disse a delegada Mikaella Ferreira, da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (Dav) da Polícia Civil.