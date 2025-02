Polícia Civil e ICMBio realizam apreensão de 140 kg de caranguejo-uçá em Operação Andada 3

Aproximadamente 140 kg de caranguejo-uçá foram apreendidos pela Polícia Civil e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), no município de Maracanã, neste sábado (01/02). A operação ocorreu na rodovia PA-127, para coibir a captura ilegal do crustáceo durante o período do defeso, quando os caranguejos se reproduzem e por isso ficam mais indefesos.

A ação faz parte da Operação Andada 3, uma iniciativa que abrange os municípios de Curuçá, Magalhães Barata, Santarém Novo e Maracanã, visando proteger o caranguejo-uçá para garantir a reprodução da espécie. Todo o material apreendido foi devolvido aos manguezais, áreas essenciais para a preservação da espécie.

“O defeso é uma medida fundamental para evitar a sobrepesca e garantir a manutenção do equilíbrio ecológico na região. Reforçamos a importância da conscientização da população e dos pescadores sobre a necessidade de respeitar as regulamentações ambientais”, destaca o titular da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA), Dilermano Tavares.

A Operação Andada 3 continuará até o término do período de defeso, com a intensificação da fiscalização nas áreas de manguezal e nas rodovias para evitar o transporte e a comercialização ilegais do caranguejo-açu.