Polícia Civil diz que mulher queimada no Telégrafo, em Belém, teria tentado suicídio

A Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Cívil do Pará (PCPA) aponta que Rosimeire Maciel de Abreu, de 45 anos, que teve o corpo incendiado no bairro do Telégrafo, em Belém, na verdade tentou cometer suicídio. A suspeita de que ela havia sido atacada por dois homens em uma bicicleta foi descartada. Pelo vídeo de uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que a mulher se banha com um produto combustível e então acende um fósforo. Ela permanece internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

VEJA MAIS

O delegado Cláudio Galeno, diretor da DH, disse que foi a própria Rosimeire quem informou aos policiais que teria sido vítima de dois homens em uma bicicleta. "A princípio arredia, ela não queria sequer que os médicos a atendessem. A nossa equipe conseguiu identificar onde ela morava e se deslocou até o local. Lá, conversando com a mãe, ela afirmou que a filha já apresenta esquizofrenia há 10 anos, com laudos médicos, já foi internada em hospitais psiquiátricos, e que há aproximadamente dois anos, se recusa a tomar o remédio necessário para conter algum tipo de surto psicótico", explicou.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

Uma outra equipe de policiais, então, foi até a travessa José Pio, esquina com a avenida Senador Lemos, no bairro do Telégrafo, onde o fato ocorreu. Novas imagens de câmeras de segurança da área foram colhidas e analisadas, e foi então que os investigadores constataram que, na verdade, foi a própria mulher quem se ateou fogo. "As imagens são bem claras. Ela pegou uma garrafa de álcool, se jogou, tentou acender com um fósforo a saia, não conseguiu, depois de outras tentativas, ateou fogo na blusa e no corpo todo. Não há nenhuma ação externa", declarou o delegado Cláudio Galeno.

Ainda de acordo com o diretor da DH, durante as investigações, foi encontrada, em meio ao resto de pertences e roupas queimadas da mulher, uma nota fiscal de um supermercado, comprovando que ela mesma comprou a garrafa de álcool e a caixa de fósforos. Rosimeire sofreu queimaduras em várias partes do corpo, e após a tentativa de suícidio, ainda tentou caminhar até o Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (PSM da 14). Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Metropolitano.

A família da mulher relatou às autoridades que ela nunca havia tentato tirar a própria vida, mas que já teve surtos psicóticos, alguns violentos, durante a convivência familiar. "A mãe nos repassou que ela, em vários momentos, tem a conduta de ficar alguns dias em casa e depois ir para a rua ficar perambulando por cinco, dez dias. Ela já chegou até a ficar dois meses andando pelas ruas de Salinas. Ela já havia sido internada duas vezes no Hospital das Clínicas, mas depois foi liberada para fazer o tratamento em casa", pontuou o diretor da DH.

Depois de receber o tratamento para as queimaduras, Rosimeire vai passar por um acompanhamento psicossocial realizado pelo Hospital Metropolitano. "Nossas experiências enquanto policiais nos levam a outras formas de suicídio, geralmente enforcamento ou mesmo com arma de fogo. Essa é uma cena chocante, e é a primeira vez que todos aqui da DH identificamos essa modalidade. Para nós o caso está encerrado. Agradeço aos policiais que conseguiram concluir a investigação em tempo hábil", encerrou Cláudio Galeno.