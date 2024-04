Polícia Civil desarticula esquema de receptação de carga de lubrificantes em Ananindeua

A Polícia Civil do Pará, por meio da Superintendência da Região Metropolitana de Belém, desencadeou uma operação que resultou no desmantelamento de um esquema de receptação de carga de lubrificantes automotivos em Ananindeua, no último dia 4. A investigação, conduzida por agentes da Delegacia do Distrito Industrial, levou à descoberta de um crime de grande proporção, avaliado em R$ 105.657,00. Uma pessoa foi presa e parte do material recuperada. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e recuperar o restante da carga desviada.

VEJA MAIS

Conforme informações da PC, uma carga de lubrificantes da marca Lubrax foi alvo de crime de receptação. Após investigações minuciosas, a equipe policial conseguiu identificar o local onde a carga foi descarregada, assim como a pessoa responsável pelo recebimento da mesma. O estabelecimento conhecido como "Campo do Tavares", situado no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua, foi apontado como o local de descarregamento do material. O proprietário, João Tavares Viana, admitiu ter recebido a carga e apontou Mateus Sousa de Souza como o indivíduo responsável pelo crime.

Durante as investigações, foram ouvidos relatos que confirmaram a participação de Mateus no esquema, incluindo o depoimento do caminhoneiro Jorge Lima, que afirmou ter descarregado a carga sob orientações de Mateus.

Apesar das diligências incessantes para capturar Mateus Sousa de Souza, ele permanecia foragido. Foi somente no último dia 4 de abril, quinta-feira, que o suspeito foi encontrado escondido em um veículo próximo à delegacia. A prisão em flagrante foi determinada pela autoridade policial, que destacou a importância das investigações para desarticular o esquema de receptação.

Além da prisão de Mateus Sousa de Souza, a investigação também levou à localização parcial da carga desviada. Cinquenta galões de lubrificante foram encontrados na "Casa Alan Eventos", no distrito de Icoaraci, em Belém. O representante legal da empresa afetada, Janason de Almeida, apresentou procuração e notas fiscais que comprovaram a propriedade da carga.

Diante da gravidade do crime e da evidente autoria, a Polícia Civil de Ananindeua solicitou a conversão da prisão em flagrante de Mateus Sousa de Souza em prisão preventiva. A medida visa garantir a ordem pública, a continuidade das investigações e a aplicação da lei.