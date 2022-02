Polícia Civil combate jogos de azar em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará

Policiais civis dos municípios de Brasil Novo e Vitória do Xingu, no sudoeste do Estado, deflagraram, na terça-feira (22), a operação “Las Vegas”, para combater a prática de jogos de azar. A ação ocorreu no município de Vitória do Xingu.

Na ocasião, foram fechados quatro locais destinados à prática de jogos de azar. Nove pessoas foram conduzidas à delegacia sob a imputação da contravenção penal prevista no Artigo 50 da Lei de Contravenções Penais (LCP).

O trabalho começou após relatos de populares, que informaram que alguns dos estabelecimentos investigados estariam funcionando até altas horas, ocasionando brigas e perturbações. Após as denúncias, foi realizado o trabalho de levantamento de todos os locais intitulados como casas de jogos de azar na cidade. Proprietários e frequentadores até a unidade policial, onde foram liberados após a lavratura dos procedimentos cabíveis.