Polícia Civil captura suspeito de homicídio na véspera de Natal em Santarém

Elinaldo Cardoso dos Santos foi preso por homicídio, nesta quinta-feira (31), em Santarém. Ele era o principal suspeito de matar um homem identificado por Joilson Gomes, conhecido como "Jóia". O crime ocorreu na véspera de Natal de 2020, na comunidade Ajamori, região Lago Grande. A vítima foi assassinada a facadas. Elinaldo confessou o crime alegando legítima defesa.

No último dia 24 de dezembro, Elinaldo e Joilson estavam bebendo juntos. Em algum momento, os dois se desentenderam durante a bebedeira e começaram a brigar. A situação escalou até que Elinaldo matou o rapaz. Logo após o crime, uma investigação começou e já havia apontado quem era o principal suspeito. As investigações seguiram até que as suspeitas eram sólidas o suficiente.

Logo após o crime, as polícias já tinham a suspeita principal sobre Elinaldo, que estava bebendo com a vítima (Divulgação / Polícia Militar)

Assim que o mandado de prisão foi expedido, a Polícia Civil montou uma operação para a captura de Elinaldo, sob coordenação da delegada Raissa Beleboni. O suspeito estava na casa de familiares e não resistiu à prisão. Ele já está em unidade prisional de Santarém, à disposição da Justiça. Neste momento, o caso está dado como solucionado.