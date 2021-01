Polícia Civil captura fornecedora de drogas em Marabá

Célia Rodrigues Silva foi presa, em flagrante, por tráfico de drogas, em Marabá, sudeste do Pará. Foi capturada pela Polícia Civil, durante operação para cumprir um mandado judicial de busca e apreensão no imóvel onde ela estava. Com ela, foram apreendidos 37 petecas de entorpecentes, entre maconha e crack. As investigações apontam que ela seria uma fornecedora de pontos de venda de drogas no município.

Além das drogas, foram apreendidos R$ 351 em espécie, dinheiro que ela não sabia explicar a origem. Quase todo em cédulas de pequeno valor e moedas, algo característico dos pontos de venda de drogas. Pela investigação, há suspeita de que Célia participe do Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL), organização criminosa sediada no Rio de Janeiro. A prisão dela pode ajudar em outras investigações contra a facção na região.

O imóvel onde Célia foi presa e que era um ponto de venda e distribuição de drogas fica no bairro Santa Rosa, área menos desenvolvida de Marabá. Porém, tem acesso ao rio Tocantins, permitindo uma rota de fuga e comércio ilegal de drogas com outras áreas. Por isso, é um local estratégico e delicado para a segurança pública. As drogas e o dinheiro apreendidos com a suspeita serão periciados e rastreados.