Polícia Civil apresenta quarto homem acusado de envolvimento em morte de advogado, no Jurunas

A Polícia Civil do Pará apresentou nesta sexta-feira (19), em Belém, um homem acusado de participação no assassinato do advogado Arnaldo Lopes de Paula, que ocorreu em dezembro de 2017, no bairro do Jurunas, na capital. O homem foi preso no dia 26 de outubro deste ano, na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

As investigações iniciaram logo após a Polícia Civil tomar conhecimento dos fatos e, após intenso trabalho investigativo de várias equipes, foi possível realizar a prisão. O indiciado é o quarto preso do mesmo inquérito policial que apura o crime, segundo informações da Divisão de Homicídios (DH), que efetuou a prisão.

Após os crimes, as equipes iniciaram diligências para identificar os envolvidos nos delitos e, a partir de provas contundentes sobre sua participação no caso, a Polícia Civil descobriu o local exato onde o homem estava e efetuou a prisão.

Segundo o delegado Eduardo Rolo, da Divisão de Homicídios, o homem foi localizado após intensa investigação. "Neste caso, a investigação foi concluída e encaminhada à Justiça. Os indiciados já foram ouvidos e, inclusive, denunciados pelo Ministério Público. O que faltava era a prisão deste quarto envolvido", informou o delegado.

Em Santa Catarina, o cumprimento de mandado de prisão preventiva contou com a participação de agentes do Núcleo de Inteligência (NIP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), de Santa Catarina.