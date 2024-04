Polícia Civil apreende quase duas toneladas de drogas em Abaetetuba

EXCLUSIVO

Polícia Federal vai assumir investigação do caso de corpos encontrados em barco no Pará

De acordo com a apuração no local em que estão sendo concentrados os esforços dos agentes de segurança pública, vários critérios foram fundamentais para que a PF tomasse a frente do caso: a suspeita do barco ter chegado ao local através de águas internacionais, indícios da embarcação ser de outro país e possíveis marcas balísticas nos corpos