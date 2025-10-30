Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia Civil apreende 72 tabletes de entorpecentes e prende suspeito em flagrante

Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) localizou a droga em galpão no bairro Cruzeiro, distrito de Icoaraci, em Belém

Agência Pará

A Polícia Civil, por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), apreendeu 72 tabletes de substância entorpecente armazenada em um galpão localizado no bairro Cruzeiro, distrito de Icoaraci, em Belém, na quarta-feira (29).

A ação policial teve início, após denúncias anônimas, relatando que o referido imóvel era utilizado como depósito de drogas pertencentes à organização criminosa atuante na Região Metropolitana de Belém. 

“Diante das informações, os policiais civis da Denarc se deslocaram ao endereço indicado, onde realizaram diligências de vigilância e monitoramento. Os investigadores visualizaram um homem em frente ao galpão em atitude suspeita, aparentando vigiar o local. Após abordagem, o indivíduo informou que foi contratado por um homem para zelar por uma carga armazenada no interior do imóvel”, informou o diretor da Denarc, delegado Davi Cordeiro.

No interior do galpão, foram localizados sacos lacrados contendo 72 tabletes de substância semelhante à cocaína, acondicionados em invólucros plásticos característicos. Diante da constatação do material ilícito, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido, juntamente com o entorpecente, à Divisão Estadual de Narcóticos, para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.

O material apreendido foi devidamente lacrado e encaminhado à Polícia Científica do Estado do Pará para análise pericial. As investigações seguem em curso a fim de identificar demais indivíduos que possam ter ligação com o entorpecente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Polícia
