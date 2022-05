Polícia Científica libera corpos de caçadores para os ritos funerários

O polo da Polícia Científica, em Marabá, acaba de liberar os corpos de Cosmo Ribeiro de Sousa, José Luís da Silva Teixeira e Wilian Santos Câmara, que passavam por perícia legal no IML, em Marabá, desde ontem, sábado, quando foram localizados na reserva indígena Parakanã, a cerca de 30 km de Novo Repartimento, no sudeste do Pará

​As famílias aguardam com expectativa a chegada dos corpos para, finalmente, realizar os ritos funerários. A Polícia Federal segue investigando o caso, na tentativa de identificar a autoria dos assassinatos.

De acordo com familiares, os corpos estão sendo levados para a Câmara Municipal de Novo Repartimento, onde ocorrerá o velório, após, haverá o sepultamento no cemitério público da cidade.

Cosmo, José Luís, são considerados caçadores de animais, e estavam desaparecidos desde a tarde do dia (24), deste mês, quando mais uma vez saíram para caçar, juntos, na reserva indígena Parakanã e não retornaram.