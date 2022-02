Polícia Científica já recebeu solicitação para fazer a reconstituição da morte da influencer Yasmin

A Polícia Científica já recebeu, da Polícia Civil, a solicitação para a realização da reconstituição da morte da universitária e influencer Yasmin Cavaleiro de Macêdo, de 21 anos, ocorrida em 12 de dezembro passado, durante um passeio de lancha no Rio Maguari. Mas, de acordo com nota encaminhada pel assessoria de comunicação da instituição, ainda não há uma definição de quando essa reprodução simulada dos fatos irá ocorrer, visto que as investigações seguem em segredo de Justiça.

No dia 9 de fevereiro, a Polícia Civil informou que havia concluído a primeira fase das investigações sobre a morte de Yasmin. De acordo com a Divisão de Homicídios (DH), mais de 50 pessoas prestaram depoimento e foram realizadas diversas análises periciais que foram incluídas no inquérito policial. Com base em todas as informações colhidas, o órgão requisitará à Polícia Científica do Pará (PCP) a reconstituição do fato.

Relembre o caso

Yasmin Cavaleiro de Macêdo desapareceu na noite do dia 12 de dezembro, durante um passeio de barco pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 15 pessoas. A jovem teria sumido por volta de 22h30, em circunstâncias que ainda não foram alinhadas em virtude da divergência de informações prestadas pelas testemunhas convocadas a depor.

O corpo da estudante foi encontrado às 12h40 de segunda-feira, 13 de dezembro, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular, a aproximadamente 11 metros de profundidade.