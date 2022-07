Polícia Científica confirma homicídio no bairro do Atalaia, em Ananindeua

A Polícia Científica do Pará confirmou, na noite desta quinta-feira (30), por volta das 20h40, o acionamento para remoção de um corpo em um caso de homicídio na alemeda Rufino Leão, próximo à Escola Nova República, entre a rua Tapajós e passagem São Jorge, no bairro do Atalaia, no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Segundo o registro do acionamento, a vítima é um homem, ainda sem identificação, que morreu em decorrência de disparo de arma de fogo. Ainda não há informações sobre a autoria do crime. A reportagem segue acopanhando o caso para atualizar esse texto.