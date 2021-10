Polícia captura acusado de assassinar a própria mãe a facadas na Terra Firme

Equipes do 20° Batalhão de Polícia MIlitar capturaram, no início da noite desta sexta-feira (29), Glawber Gomes Ferreira, 48 anos, principal suspeito de assassinar a facadas a própria mãe, Esmenia Monteiro Gomes Ferreira, de 85 anos, na manhã de hoje, no bairro da Terra Firme.

O acusado foi preso no momento em que retornava para a casa onde tudo aconteceu. “Ele não estava em condições psicológicas normais”, informaram os militares. O acusado está sendo apresentado na Divisão de Homicídios, em São Brás, onde serão realizados os procedimentos cabíveis.

O crime aconteceu na passagem Santa Helena, onde o clima de consternação tomou conta dos moradores por conta da morte violenta de uma das mais antigas moradoras da rua. A vítima foi esfaqueada no abdômen pelo filho, que estava sendo procurado pela polícia desde o fim da manhã.

Glawber é conhecido por passar o dia andarilhando pelas ruas do bairro. Populares informaram que ele seria portador de esquizofrenia e que volta e meia aparecia na casa da mãe para pedir dinheiro. Não raro, durante essas abordagens ele costumava ser agressivo com a idosa.

Na chegada à Divisão de Homicídios, antes de ser ouvido pelo titular da unidade, ele negou o crime.