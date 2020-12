Polícia baixa em festa de facção e prende 'colunáveis' do crime

A Operação “Balada”, executada pela Polícia Civil de Marabá, no último sábado, 5, resultou na prisão de dois homens acusados de pertencer a uma facção criminosa no município. A ação contou com apoio de equipes da Superintendência Regional do Sudeste do Pará, Núcleo de Apoio a Investigação (NAI), 21° Seccional Urbana e militares da 1ª Companhia Independente de Missões Especiais da Polícia Militar (CIME).

Os policiais participavam de uma diligência que tinha por alvo o comércio de entorpecentes na região quando foi acionada por conta de uma festa que estava sendo realizada no bairro Bom Planalto e que, segundo denúncias anônimas, comemorava o aniversário de Kelvi Araújo Feitosa, acusado de integrar uma facção criminosa.

Kelvi Araújo Feitosa, o aniversariante, e Rodrigo Rodrigues foram presos no local e conduzidos à Delegacia de Polícia (Reprodução Blog do Zé Dudu)

Durante a abordagem no local, a polícia flagrou drogas, uma pistola .40, de uso restrito das forças de segurança pública, além de munições que estavam em poder de Kelvi. Entre os convidados estava, ainda, Rodrigo Souza Rodrigues, foragido da Justiça e também pertencente ao mesmo grupo criminoso.