Polícia apreende no Amazonas quase 2 toneladas de drogas em navio petroleiro vindo do Peru

Quase duas toneladas de drogas foram apreendidas pela polícia do Amazonas na última quarta-feira (19). As drogas estavam duas balsas ao meio a petróleo vindo Peru. Durante uma abordagem, os cães policiais sinalizaram a presença de entorpecentes no interior de uma das boias dos tanques de combustível. As informações são da CNN.

No total, foram retirados 33 sacos com entorpecentes, somando 1.667,96 tonelada de drogas. O prejuízo aos criminosos foi orçado em R$ 64,2 milhões. Também foram apreendidas duas balsas de transporte de combustível, um empurrador e um bote com motor. Além disso, os 6 milhões de litros de petróleo bruto, que estavam sendo transportados, avaliados em R$ 17,5 milhões foram confiscados.

Dentro da embarcação, a polícia também encontrou quatro armas. Os nove homens que faziam os transportes foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

Ainda neste mês, 1,5 toneladas de maconha tipo skank foram apreendidas pelas equipes embarcadas nas bases fluviais. O titular da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, Divanilson Cavalcanti, detalhou que as bases fluviais de fiscalização são alocadas em pontos estratégicos para combater o narcotráfico.