Polícia apreende maconha e crack com adolescente de 13 anos na Transamazônica

De acordo com a Polícia Militar, em Jacareacanga, município do sudoeste estadual, o Grupo Tático Operacional (GTO) apreendeu, no cruzamento da 12ª Rua com a Rodovia Transamazônica, porções de substâncias similares à maconha e crack que estavam na posse de uma adolescente, de 13 anos de idade.

A polícia informou que a adolescente foi abordada no momento em que estava embarcando em um veículo de uma agência de transportes que iria para Jacareacanga, no final da manhã deste sábado (23), por volta das 11h45.

Ao fazer a abordagem, os policiais constataram os entorpecentes e, indagada, a garota contou que todo o material seria transportado para o município de Jacareacanga. A polícia acionou a família da menina, e apresentou a garota junto com as substâncias apreendidas à Delegacia de Polícia, mas antes esperou a mãe da adolescente comparecer para acompanhar os devidos tramites legais.